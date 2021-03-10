毅進生苦纏警嫂罪成　被判醫院令3個月

毅進男學生欲追求心儀的「警嫂」美甲師，連續4天到她工作的美甲店外徘徊，又主動找她搭訕，甚至尾隨她去廁所，結果被警方拘捕。該男學生早前被裁定遊蕩罪成，今（10日）在九龍城法院被判處3個月醫院令，須住院接受精神科治療。裁判官表示被告患有妄想型思覺失調等病，去年犯案前亦獲醫院轉介看精神科醫生，惟被告置之不理，考慮到若被告不及時入院治療，恐對自身和社會構成傷害，故接納精神科醫生報告的建議作判罰。

23歲被告鄧梓軒被指於去年9月5日，在九龍城廣場某店舖外遊蕩，導致女子莫雅莉合理地擔心，以及為抗拒合法拘捕而襲擊4名警務人員。

辯方求情指，被告初犯，決心改過自新，他藉過去5年內減肥100磅的經歷，以表示其充滿決心的一面。他現已得到很大教訓，並明白人與人的相處方式不能如本案案發時一般，而是需耐心處理，遂冀法庭能夠讓他外出治療，繼續學業以回復正常生活。

惟裁判官注意到被告患有妄想型思覺失調，以及被迫害意念等精神問題，加上被告去年5月曾獲伊利沙白醫院醫生轉介看精神科醫生，但他沒有跟進治療。因此裁判官認同被告有迫切的治療需要，故接納精神科醫生報告的建議，判處被告3個月醫院令。