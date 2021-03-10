工程師染新冠後死亡　家人疑工地爆疫僱主拒賠

新冠肺炎疫情肆虐多時，香港已累計202人死亡，惟政府至今仍未將新冠肺炎納入職業病範疇，1名地盤助理工程師在去年12月確診後不治，但她在送院時昏迷未能交代情況，而被列為源頭不明個案，其家人懷疑因該地盤爆疫導致患者中招，希望僱主賠償卻遭拒。有團體今日(10日)聯同上述死者家屬舉行記者會，要求政府加強支援因染疫不幸死亡患者的家屬。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，不幸染疫後死亡的蕭小姐年僅42歲，無長期病患，其個案編號為6971，她於去年12月7日確診，同月12日於醫院病逝，她的離世當時亦引起大眾關注。

鄧續指，透過翻查蕭小姐的手機資料，發現在她確診前兩天，曾收到電郵指有1名與她於同一地盤工作的工人確診，且該資訊近日亦獲衞生署確認，故認為兩宗個案有關連，加上蕭小姐父母、社交圈子內均沒有人感染，鄧直言不能排除是在工地染疫。

惟根據衞生署資料，蕭小姐的個案仍被列為源頭不明的本地個案，令僱主及負責勞工保險的公司均不願意承認蕭是因工死亡，不但未承認責任，更沒有作出賠償，縱然在勞工處跟進下，僱主態度仍未改變。

死者胞弟蕭先生指，家中兩老年事已高，而姐姐熱愛工作、一直身體健康，至去年因新冠肺炎突然離世，令家庭頓失支柱，全家人都很難過，「喊好耐」，對於連姐姐最後一面也只能透過視像進行，他坦言作為一般小市民「唔知可以做啲咩」，希望大眾可關注類似事件。他亦期望政府可以盡快為類似個案提供保障，以免再有更多人要面對類似情況。

工聯會要求政府將新冠肺炎列入職業病，並指勞工處亦應加強調查力度，若往後再遇同類個案，勞資雙方未達共識，個案需到法庭處理時，當局應為勞方批出法律援助。該會續指，當局既然可以透過關愛基金為工友提供「確診津貼」，亦應為因新冠肺炎致死患者的家屬提供支援。

新冠肺炎目前並非《僱傭條例》列明可獲補償的職業病，惟根據該條例第36條，僱員若染上疾病，即使不是指定的職業病，如符合該條例所指，在受僱工作期間因工遭遇意外以致身體受傷或死亡，僱主在一般情況下仍須負起該條例下的補償責任。