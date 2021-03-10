羅冠聰預告出席美國國會聽證會　被轟「唱衰香港」反骨無良心

美國參議院外交委員會在當地時間10日早上11時、即本港時間約晚上11時會舉行聽證會，議程又涉對香港問題指指點點。涉在港違反《港區國安法》、並遭通緝的前香港眾志常委羅冠聰預告會出席，並稱花了更多時間準備。本港議員對羅冠聰公然乞外干預的行為大表不滿，斥其擺明勾結外國勢力、甚至請求外國制裁的行為是「反骨、無良心」，斥其意見絕不代表香港人。

羅今早在個人社交平台Facebook發文，形容今次聽證會重要，自己較以往花更多時間準備，同場會有美國前國務卿及緬甸民運代表等。

議員容海恩估計，羅將於聽證會上發表有關47名曾組織或參與民主派「35+」初選人士正被控違反國安法的言論，又相信其目的是希望外國干預香港事務，甚至希望外國官員制裁香港及內地官員。容批評羅是一個「叛逆嘅香港人」，依附在外國勢力身上，完全不希望香港繁榮穩定，做法非常不要得，強調羅的意見絕不代表香港人的聲音。

容狠批羅反骨，「食碗面、反碗底」，強調羅冠聰是「香港培育出來的人，竟然去唱衰自己嘅地方」，直斥「未見過咁差嘅人」！容直斥羅實在「無良心」，又指羅在美國國會乞外干預的做法不切實際，因他已無身份就香港的議題發表意見，別人也不會「當他是一回事」。