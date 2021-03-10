政府接觸10多個支付平台商電子消費券　5000元可靈活使用

預算案宣布向每名18歲以上港人派發5000元電子消費券的措施，創新及科技局長薛永恒今日(10日)透露，政府已開始與多間儲值支付工具公司商討派發安排，暫時有10多個系統可供選擇，會從中選定簡單又方便的方案。據了解，當局傾向電子消費券採用的支付平台較集中，而5000元面值可靈活消費。早前當局已接觸過八達通，薛今日又提到金管局開發的「轉數快」系統，指該系統已有700萬用戶。

薛永恒表示，負責電子消費券系統的部門已接觸現有的儲值支付工具公司，政府會聚焦簡單又方便的系統。他特別提到「轉數快」系統至今已有近700萬用戶。據了解，政府初步傾向提供數個平台供市民選擇使用，但市民登記時，每人只能選擇使用一個支付工具。

當局早前表示，涉款約360億元的電子消費券計劃旨在刺激本地消費，令飽受疫情打擊的商界亦能受惠。當局曾稱5000元須分期使用，預算案公布後，市民大都要求增加電子消費券的靈活性，即使大額消費也不受阻。財政司司長陳茂波已表明，敲定細則時會增加靈活性，並在儲值支付營運商可應付的技術範圍內回應坊間要求。