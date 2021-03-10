增10間食肆上疫榜 49歲染疫女曾到4間美心旗下餐廳

信德中心的美心皇宮曾有確診者到訪。

本港昨日（9日）新增21宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心昨晚公布確診者的行蹤，當中屬源頭不明本地個案的49歲女子於潛伏期和傳染期間到訪多達7間餐廳，當中4間都是美心集團旗下食肆，包括太古城2期的北京樓、上環無限極廣場的潮江春、信德中心的美心皇宮，以及尖沙咀星光行的星巴克咖啡。

該名女子居於西營盤星輝大廈，除了到訪上述4間餐廳，亦到過海防道臨時街市及熟食小販市場、富衛1881公館后園、香港電訊CSL中心、寶峰園A座地下，以及宜必思香港中上環酒店糖心軒。

「新增10間有確診者到訪的餐廳名單」

港島

●太古城2期 北京樓

●上環無限極廣場 潮江春

●上環信德中心 美心皇宮

●宜必思香港中上環酒店 糖心軒

九龍

●尖沙咀星光行 星巴克咖啡

●尖沙咀海防道臨時街市及熟食小販市場

●尖沙咀富衛1881公館 后園

●觀塘1亞太中心 海港酒家

新界

●大埔富善邨 榮發小廚

●粉嶺牽晴間商場 金龍餐廳