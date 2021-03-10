冚賭後涉隱瞞檢獲麻雀　警長被控行為失當

大埔警區特別職務隊一名警長被指監守自盜，涉嫌於去年8月一次冚賭行動中將檢獲的兩副證物麻雀牌取走自用，事後被同袍揭發向上級舉報。該名警長原以企圖盜竊罪被拘捕，警方經調查後，決定落案起訴他一項在公職中行為失當罪，案件今日（10日）在粉嶺法院提堂。辯方申請暫毋須答辯，以待索取文件及徵詢法律意見，獲主任裁判官蘇文隆批准，案件押後至4月13日再訊，警長續准保釋。

34歲被告黃文浩，在控罪書上沒有報稱職業，但報稱居住在上水已婚警察宿舍。案件由警方去年成立的「誠信審核行動小組」主動介入調查，被告現停職候查。據了解，他加入警隊13年。

控罪指，被告約於2020年8月4日，在香港身為公職人員，即一名警務人員，在執行公職的過程中或在與公職有關的情況下，無合理辯解而故意、有意圖及不合法地作出失當行為，即在粉嶺和隆街22號地下後舖內進行調查期間，接受、獲得或挪用兩副麻雀；及隱瞞或未有向王裕昌、馮達仁、江偉峰、警區指揮官、總警司或香港政府申報披露，他在上述調查期間，曾經從凌裕文接受、獲得或挪用上述兩副麻雀。

被告原獲警方准以1000港元保釋，辯方同意將保釋金加碼至1萬港元。裁判官又新增保釋條件，頒令被告不得離境、不得騷擾控方證人及每周到上水警署報到一次。被告步出法院時套上衞衣帽子遮臉，並迅速步上私家車，由友人接送離開。