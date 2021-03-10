疏忽處方致敏藥令病人血管性水腫　私家醫生莊小濤除牌緩刑

私家醫生莊小濤涉嫌於前年(2019年)處方致敏藥物予病人，導致病人血管性水腫入院，被控專業失德。醫委會今日(10日)召開聆訊，裁定莊專業失德罪成，判處從普通科醫生名單上除名1個月，緩刑1年，並須修讀處方藥物安全課程。

案情指，病人吳穎芝(譯音)於2019年3月1日，到莊的私家診所求診，並獲處方非類固醇消炎藥雙氯芬酸(Diclofen)。求診期間，病人曾告知其對布洛芬(Ibuprofen)過敏，但莊只表示他處方的藥物應該沒有問題。惟同日午夜，病人服藥後出現面部腫脹，被送往博愛醫院急症室治療，經診斷後為藥物過敏引起的血管性水腫。病人翌日出院，其丈夫及後到醫委會投訴。莊承認控罪。

醫委會裁定，莊專業失德罪成。研訊小組主席劉允怡指，就算致敏藥物劑量小，也有機會引致過敏反應，後果可以很嚴重，甚至致命，因此醫生的警覺性相當重要。而事件中，莊在病人告知有藥物敏感的情況下，依然處方致敏藥物，證明其警覺性不足，劉直指做法不恰當。

辯方求情指，莊行醫20多年一直沒有接獲投訴，亦無任何不良紀錄，相信是次事件屬個別疏忽，他對病人深感抱歉。加上事發後，莊採取了一系列預防措施避免重犯，包括保存病人的手寫及電子藥物過敏紀錄，並在每次處方藥物都會口頭詢問病人的藥物過敏史，再將兩套紀錄作出比照核對。而電子紀錄也會備存一份交叉過敏清單，一旦處方任何有機會致敏的藥物，他就會收到警示。

醫委會最終判決莊從普通科醫生名單上除名1個月，緩刑1年。期間，莊需要完成1個10學分的醫學持續進修課程，學習處方藥物安全知識。