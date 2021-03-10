工會指不少的士司機有「三高」　促港府釐清是否適合接種

港府新增7類人士群組可優先預約接種新冠疫苗，包括的士司機等交通從業員。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠今(10日)在電台節目表示，預料有半數的士司機有意接種疫苗，惟接連有市民接種科興疫苗後出現不適，甚至死亡等情況，令人感到擔心。他又指不少司機都有「三高」，不確定是否能接種，批評政府發放的訊息令人迷糊。

杜燊棠指支持政府把公共交通從業員納入疫苗接種計劃的優先群組，因的士司機屬高風險群組，行內有三分之二人年齡較高，料有至少一半從業者願意接種。他透露自己今日亦預約到私家診所接種疫苗，惟其子女對此感到擔心，直言不希望他接種。

他認為，政府發放有關疫苗接種的訊息令人覺得迷糊，如坊間注傳糖尿病接種最危險，但不確定要到甚麼水平才屬高危，更不清楚有效控制病情的臨床標準，批評政府只是要求市民諮詢醫生意見，是將責任推給市民身上，促當局應清晰公布，不適合接種疫苗的「三高」具體水平。