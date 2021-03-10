海關擬開設助理關長常額職位　月薪約18萬元負責行政監督

香港海關擬開設1個助理關長常額職位，負責監督行政及人力資源發展處，月薪介乎179,350至196,050港元，同時擬刪除1個海關政務秘書常額職位作抵銷，加開職位有待立法會批准。

海關擬開設的助理關長(行政及人力資源發展)一職，屬一般紀律人員(指揮官級)薪級第2點或相等於首長級薪級第2點的常額職位，由海關副關長直轄。主要負責督導內務行政科、財務管理科、訓練及發展科、投訴調查課及誠信管理課等日常運作，主管和督導部門的行政、財務管理和人力資源管理工作等。

海關表示，隨着海關的職責範圍趨多元化和複雜，行政及人力資源發展處在提供行政支援和為海關部隊提供支援的角色更為重要，須由具備所需海關知識和經驗的首長級人員帶領。而建議開設新職位同時刪除海關政務秘書職位作抵銷，故不涉及按薪級中點估計的年薪開支變動。有關建議得到公務員事務局及紀律人員薪俸及服務條件常務委員會支持。

此外，消防處建議開設1個消防總長(一般紀律人員(指揮官級)薪級第2點或相等於首長級薪級第2點)編外職位，職銜為「助理處長(新界南)」，以加強對新界總區在行動和運作方面的督導、指揮和支援，將負責掌管新界總區轄下的16間分局，由今年4月1日或財務委員會批准當日起生效 (以較後的日期為準)，為期5年。