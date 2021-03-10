綠置居啟鑽苑最平118萬可上車　料5月起申請

最新一期綠置居計劃即將推出！消息指，鑽石山啟鑽苑共2,112個單位將以市價5折推售，售價由118萬港元至385萬港元不等，換言之，預計只需約6萬港元首期即可上車成為業主。而今期綠置居預計最快5月接受合資格綠表人士申請，7月進行攪珠，9月後可揀樓。房委會資助房屋小組委員會將於下周一（15日）討論。

早前房屋委員會通過將黃大仙鑽石山綜合發展區公屋發展計劃第二期，即第3至第5座轉為綠置居項目，消息指，3幢住宅大廈均樓高39層，單位面積由184至481平方呎不等，預計最快2023年11月才落成。項目鄰近港鐵鑽石山站，交通便利。

消息稱，房委會將同時推售523個柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的貨尾單位，同時，首次將約800伙「租置計劃」單位納入今期綠置居計劃。就「租置計劃」的單位售價則按目前定價機制，消息指，截至今年1月，未售的租置單位定價介乎14萬港元至126萬港元，折扣率介乎市值82%至85%。

至於揀樓次序方面，當局建議受公屋清拆計劃影響的家庭申請者優先揀樓，其次為家有長者家庭申請者，並預留800名額，然後為其他家庭及一人申請者，並預留300名額予一人申請者。

消息又稱，預計項目總售樓收益為61.65億港元，扣除總工程費後盈餘為25.21億港元。