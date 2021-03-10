有長者打疫苗後中風 何栢良：發病機率與接種前後無異

新冠疫苗接種計劃展開後，相繼有人打針後出現暈眩、中風、半邊身體麻木等不適須送院，甚至出現死亡個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(10日)在電台節目表示，觀乎世界各地，長期病患者接種新冠疫苗後，出現中風或心臟病等機率，與未曾有疫苗前相比並無不同。

何舉例指，新加坡主要用核酸疫苗，鼓勵糖尿病患者及高血壓人士接種，而香港所用的核酸疫苗便是「復必泰」疫苗。至於「科興」疫苗方面，參考目前數據，他不認為有危險信號。

他又指，美國整合部分疫苗成效數據，以「復必泰」為例，當完成兩針接種後兩個星期，身體會有免疫；而按照疾控中心已更新的指引，任何人有免疫後，可與其他免疫人士在室內聚會，不用戴口罩。

至於昨日(9日)的4名確診患者曾到過銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」，用膳期間分別坐3張枱，惟其中1人亦到過K11 Musea「名潮食館」，何認為傳播鏈似乎與「名潮食館」相關，至於今次涉及的「海饌」屬於高級餐廳，預期防疫措施與空氣流通會較好，但患者坐不同枱仍出現傳播鏈，反映措施不足以預防或控制病毒傳播，故認為餐飲業界人士可考慮接種新冠疫苗。