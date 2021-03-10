立法會外聚集　5男非法集結阻差判囚

前年6月9日民陣發起反修例遊行，翌日凌晨大批示威者聚集在立法會示威區外面，警方事後拘捕多人。其中有13名男子被控參與非法集結及阻差辦公罪，8人早前已認罪，5人否認控罪，經審訊後，他們今天（10日）在東區法院全部被裁定罪名成立。裁判官鄧少雄比對呈堂片段內人士及被告的身形、衣着等，確認5人就是片中人士，故裁定5人罪名成立，判即時入獄7星期至7個月。

5名被告依次為溫鎮豪（31歲，電腦技術員）、王洛鈞（23歲，無業）、鄺淯銘（23歲，無業）、曾泳祥（31歲，學生）及廖德輝（43歲，文員）。溫鎮豪被控一項故意阻撓在正當執行職務的警務人員罪，指他在2019年6月10日，在立法會綜合大樓公眾入口外的指定示威區阻撓高級督察龍俊𦚯，其餘4人被控在同日同地參與非法集結。

裁判官官確認片中阻礙警員的人士就是被告溫鎮豪，並指他一直注視著該警員，必定知道該人正在執行職務，而且被告180度轉身再拉著警員的衣袖，動作一氣呵成，是蓄意阻撓警員工作。至於另外4人亦被鄧官確認為片中人，指他們的行為動作構成非法集結，例如招手鼓勵他人加入、組成人鏈向警方防線移動、移動鐵馬等。

就非法集結罪，裁判官判王、曾、廖三人即時入獄7個月；考慮到鄺在香港武術界有一定成就，留有案底已令他被迫終結全職運動員生涯，過去的努力付諸東流，故為他額外減刑，判他即時入獄6個月。至於阻差辦公罪成的溫則被判即時監禁7星期。