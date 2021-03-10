沙田站擲物強光射警　3男女被控襲警暴動

港鐵沙田站前年9月發生示威衝突，事後多人被捕。一名男技術員涉嫌向警員眼睛照射強光，警方制服他及把他拉入車站控制室期間，遭在場人士投擲物品。一名女公司經理被指投擲一件金屬物件並擊中一名督察後腦，另一名男子則涉以雨傘圖阻止警員把控制室的門關上。上述三人事後同被捕，今（10日）在區院分別否認暴動及襲警等罪，案件開審。

被告依次為劉婉玲（46歲，女公司經理）、謝嘉綸（44歲，活動策劃員）及李俊霖（28歲，技術員）。劉及謝被控一項暴動罪，指兩人於2019年9月7日，在沙田港鐵站參與暴動。劉再被控一項襲警罪，指她同日同地襲擊督察1663。李則被控一項抗拒正當職行職務的警員罪，及一項管有攻擊性武器罪，指他同日同地抗拒督察1663，及在B出口管有兩支雷射筆。

控方開案陳詞指，當日晚上9時許，數十名示威者在車站外聚集。包括督察1663劉俊豪在內的警員撤退至車站控制室，因有警員被雷射光照眼而感到不適，他們遂護送該警員到外登上救護車。有蒙面示威者走近警員，被告李俊霖當時站近牆邊向督察眼睛照射強光後跑入車站。惟李期間跌倒，督察等便隨即制服李，而李則不斷掙扎及試圖逃跑，又咬督察左前臂。

其時，有其他示威者走近，向警照射雷射光，而被告劉婉玲則向警扔傘。就在警員把李拉入控制室時，示威者又向警扔金屬柱及揮傘，期間劉投擲一金屬物件且擊中督察的後腦。而被告謝嘉綸則以傘圖阻控制室關門。事件中李當場被捕，警並在他的背包中搜獲兩支雷射筆，其餘兩被告則於事後被捕。沙田站事後發現有減火筒及垃圾桶不見了，並有增值機、售票機及閉路電視等遭到損壞。