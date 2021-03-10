經理人缺席聆訊　網紅Ming仔追薪獲判勝訴

曾經為全香港訂閱人數第一位的YouTube用家的網絡紅人「Ming仔」（原名梁嘉銘 Tommy），於2017年入稟高院，指控經理人公司突然停止向他發放每月25萬港元底薪，並單方面終止合約。案件於去年8月開審，經理人公司選擇缺席聆訊。至今日（10日）暫委法官藍德業頒下判詞，裁定Ming仔勝訴，經理人公司須向Ming仔支付151.2萬港元欠薪。

法官於判詞指，被告Viral Digital Studio Limited自呈交抗辯書後一直沒有再出席聆訊。在其呈交的抗辯書內，被告稱是原告梁嘉銘違約在先，私下接工作而不知會被告，無向被告尋求批准。被告又指原告拒絕聽從被告指示接工作，及在未經被告批准下擅自離港，因此被告才終止合約，並向原告反申索129.5萬港元。不過法官指被告的指控並無呈入任何證人口供及文件證據作支持，故法官對該些指控不作任何考慮。

法官指在考慮過原告的證人供詞及文件證據後，接納原告指被告在合約期內每月需支付原告25萬港元底薪，並接納被告確違反合約。因此法官最終裁定原告勝訴，被告並需支付原告欠薪151.2萬港元。