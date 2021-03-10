欠律政司訟費利息逾170萬　羅堪就被令破產

關注保釣的社運人士羅堪就，去年12月被律政司入稟高院呈請破產。案件今（10日）於許家灝聆案官席前提訊，羅有親自出庭應訊。作為呈請人的律政司一方表示因羅一直沒有還款故要求聆案官頒令破產。聆案官最終在羅不反對下，即時頒令羅破產。據庭上披露，羅自2009年起欠訟費約120萬港元，連同多年利息等現時共欠約170多萬港元。

羅於庭上曾向聆案官表示，自得知要支付百多萬訟費後，律政司多年來都未有向他追討有關訟費及利息，直至去年才知道利息高達50多萬港元，他認為利息過高，不過因無力還款，故不反對破產呈請。聆案官向羅稱即使過了4年破產期，律政司仍有權向羅追討欠款，羅即怒斥：「無良政府，係咪要追到死為止」聆案官則稱該些是法例規定，並指「有咩就同立法會反映」

羅於庭外表示早有心理準備會破產，但認為政府自2010年後一直沒再追討他，但至今竟要他支付50多萬港元訟費是不合理。他指現時已退休，有黃班病變及白內障等長期病患且沒錢還款，但他表明「有得還都唔還」。