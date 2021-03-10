葵興邨空中飛龜擊傷途人　龜主涉虐畜被捕

葵涌發生空中飛龜傷人事件。昨晚(9日)7時許，一名姓馮男子(29歲)途經葵興邨興福樓對開時，頭部突然被硬物擊中，導致頭部腫痛，男子低頭查看，赫見擊中自己頭頂的竟是一隻烏龜，懷疑有人從大廈高處將牠擲下，遂報警求助。救護員接報趕至，將清醒男事主送往瑪嘉烈醫院治理。

警方在場調查，尋獲姓許(56歲)龜主，墮樓的烏龜口吐鮮血、龜殼爆裂，經初步檢驗後證實返魂乏術，愛協人員到場協助並檢走龜屍作進一步檢驗，警方以涉嫌殘酷對待動物將龜主拘捕，帶署扣查，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。據了解，龜主一共養了兩隻烏龜，並將牠們放在一個寵物箱內飼養，平時寵物箱放於窗台旁，不排除其中一隻烏龜意外由窗台墮樓，繼而擊中男子頭部，惟其墮樓原因仍有待進一步調查確定。

愛協發言人表示，愛協較早前接獲警方通知，於葵興邨有一隻龜懷疑從大廈墮下，擊中一名途人後墮地。愛協督察現場所見，龜已死亡，外殼破損，於是將其屍體帶回愛協九龍中心暫時保存，之後將轉交漁護署化驗。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指，普遍龜種的攀爬力高，牠們可以依靠飼養缸內的其他龜隻或擺設逃出。從個案反映，不少主人會忽視或不了解龜隻的逃走能力，而引致走失或高空墮龜事件，因此飼主須確保飼養缸有一定的高度或加裝通風隔板，以防止寵物逃脫。過去協會亦曾接收過龜殼爆裂的龜，須為其進行補救手術並休養接近兩年。

黃同時提醒飼主，龜殼內滿布神經線和血管，因此如龜殼受傷龜隻能夠感受到痛楚。任何人士殘酷對待動物而令其承受不必要痛苦，便有機會觸犯《防止殘酷對待動物條例》（第169章），一經定罪，最高可被判處罰款20萬港元及監禁3年。