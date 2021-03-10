政Whats噏：借1晚夜診落山腳惹爭議　泛民區議員被轟自私　

公共基層醫療需求多年嚟一直有增無減，其中現時青衣區內只有位於青衣南嘅醫院管理局普通科門診會提供夜診服務，對青衣北地區嘅居民嚟講，要「上山」到政府門診求醫的確係幾唔方便。青衣邨選區區議員王必敏尋日(9日)就喺葵青區議會大會上就話，青衣北街坊對夜診需求殷切，故提出動議希望可以將於青衣南長康診所5晚嘅夜診服務，調配1晚至青衣北青衣診所。之但係，一眾建制派區議員就圍插王嘅建議係自私，認為應一致將矛頭對準醫管局，更有人話「你自己爹哋媽咪都係住長康邨，你都會咁樣做嘅話，好(令人)詫異」。

喺上年2月由於長康診所進行內部翻新工程，曾經一度由青衣診所暫時提供包括夜診在內嘅診所服務。不過長康診所完成工程後今個月起就重新投入服務，同時青衣診所就唔再提供夜診服務。王必敏就話區議會多年嚟都有向醫管局爭取增加青衣北嘅夜診服務，可惜局方只係多次以資源唔夠為由而未能解決呢個問題，又話過去有關疫苗注射及檢測計劃都係喺青衣北進行，反映政府都認為該處地點方便且需求較大，所以就認為應該喺現有資源上作分配，強調係對青衣街坊較公平嘅處理方法。

不過唔少區議員都不滿王為咗滿足青衣北需要，而削減青衣南嘅資源。其中建制派盛康區區議員梁嘉銘就質疑對方應該要求醫管局增加資源，而非將「現有資源左撥右撥」，又舉例指如果認為長發邨嘅巴士線好多，都唔會叫局方將相關路線調撥畀長康邨，鬧爆王嘅建議係自私表現。

見到會上爭拗不斷，該區區議員梁永權都跳出嚟做和事老，話當部門未能平衡分配資源時，區議會幫助街坊作調撥都未尚不可，同時亦應該齊心向局方爭取設夜診，希望大家唔需要喺呢個議題上有咁嚴重嘅分歧喎。