建造業奪命意外宗數成眾行業之首　勞工處建議改善呈報機制

本港建造業不時發生奪命意外，近年來一直是各行業之首。勞工處今（10日）向人力事務委員會提交文件，建議改善法定建築工程呈報機制，包括納入4類相對較高風險的建築工程為必須呈報的項目；調整呈報建築工程的期限，原來的工程展開後7日內呈報，改為工程開展前，以及檢視制度下承建商需提交的資料，包括工程性質細節等，以便該處更有效地篩選風險較高的工作場所並盡早巡查。

文件顯示，勞工處分析2009至2018年間，建造業發生的182宗致命工業意外個案，當中68宗涉及工期少於6周，或僱用不超過10名工人，而在現行法定呈報機制下，承建商毋須向勞工處呈報有關工程。

該處建議擴大呈報範圍以加入風險相對較高的建築工程，包括涉及搭建、使用或拆卸等多項吊棚工程、建造長2.5米或以上隧道工程、建造或拆卸樓宇工程、以及任何需要工人在超過1.2米深的坑槽、豎井、坑道或挖掘空間內工作的建築工程。

按現行規例，承建商須在工程展開後7日內作呈報，令勞工處未能在相關工程展開前作風險評估，該處建議把呈報期限改為工程開展前。由於拆卸外牆吊棚等潛在風險相對較高，工序卻往往可在1日內完成，該處建議有關承建商在工程展開前3個工作天作呈交。至於須盡快展開緊急工程的承建商，包括涉及保障公眾健康及拯救人命等，該處建議容許他們在工程開展後48小時呈報。