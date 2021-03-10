酒吧停業衝擊基層生計　單親母求港府盡快放寬措施

新冠疫情影響各行各業生計，港府接連推出保就業計劃，但無法開業直接衝擊「打工仔」正常收入來源；其中酒吧業首當其衝，至今已停業逾3個月。有從事酒吧業的單親母親昨日（9日）遊行請願到禮賓府向行政長官遞交請願信。她們表示，作為家中唯一經濟支柱但酒吧業被勒令停業至今，零收入之餘亦已耗盡積蓄，無奈靠借貸渡日，因此希望港府關注其苦況，讓酒吧盡快恢復營業。

兩名酒吧從業員昨午2時於中環港鐵站出發，她們身穿白衣，並以紅色顏料寫上「酒吧無工開無糧出」，「無錢交租開飯交學費」，並於戲院里一帶駐立，引起市民圍觀。其後兩人步行至禮賓府遞交請願信。兩人指，作為單親母親需身兼父職，奔波生計外還要撫育照顧年幼小孩，加上疫惜爆發酒吧業被長期封殺，令到收入大減，就連房租、水電及學費最基本生活所需也無力負擔。

她們又指，雖然經保就業計劃協助曾一度有糧出，但持續停業只能靠借糧度日，「過年都唔敢帶個女出街，個女問我點解人地樓下小朋友咁多利是𢭃，佢淨係得媽咪個封。」