黃大仙一周兩宗擲石傷鴿案　狂徒疑有前科曾被捕

黃大仙虐鴿案接二連三。昨日(9日)，有市民在黃大仙上邨達善樓對開空地，目擊一名老翁男子虐待一隻野鴿，遂將過程拍下上傳社交平台，有關影片引起網民熱議。該片段長約4秒，拍到一名戴鴨舌帽及身穿水靴的老翁在上址徘徊，期間他鎖定一隻野鴿，趨前走近並「紮馬步」，用力朝野鴿揮出手持的石塊，石塊墜地後傳出響亮聲響，野鴿被嚇得展翅拍翼，片段就此結束，未知野鴿有否受傷，亦未知老翁事後有否檢走野鴿。雖然有另一名老翁在場及目擊經過，但疑似沒有阻止虐鴿惡行。

有網民閱畢短片，大感痛心及憤怒，亦有網民指涉事老翁疑為虐鴿慣犯，早前才因虐鴿被警方拘捕。香港原鴿生態及社區政策研究小組在其社交專頁指，得悉事件後已即時聯絡東九龍動物守護計劃專隊，盼望早日能將兇徒緝拿歸案。

於上周三(3日)，有巡邏警員巡至鳳德邨斑鳳樓對出時，察覺到一名老翁舉止怪異兼手執石塊，其後上前截查，發現該名姓鄧(70歲)老翁涉及一宗旺角虐鴿案而被通緝，警員在其身上搜出數塊石頭「彈藥」及懷疑用作裝放「獵物」的環保袋。經調查後，鄧翁涉嫌殘酷對待動物被捕，其後獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

消息指，去年7月已有市民在旺角目擊疑犯捕鴿，並將所擒野鴿放入環保袋，市民上前質問時，有人直認其事，甚至主動分享「烹調心得」，令市民為之氣結，最後報警處理。