官稱法庭不能越俎代庖　陳樹英決定終止申索追討議辦津貼

民主派於去年7月舉行立法會初選，其中有不少票站為區議員辦事處，民政事務總署拒絕向部分區議員發還去年7月的整月營運開支。屯門區議會主席陳樹英稱民政署拖欠去年7月的辦事處營運開支津貼。陳早前入稟小額錢債審裁處，向政府追討逾5萬港元，案件今（10日）再訊。審裁官明言，由於民政署至今未正式拒絕陳的申請法庭不能越俎代庖，代替署方審批款項。陳樹英考慮後，決定終止申索。

申索人為屯門區議員陳樹英，被告人是律政司司長。陳在申索書中指，曾向屯門區議會秘書處提交信件及證明，否認曾借出辦事處作2020年7月11至12日民主派立法會初選投票活動，議員辦事處職員亦無於辦公時間內協助該活動，惟仍遭拖欠7月份的營運開支。陳為此向民政事務總署提出申索，追討辦事處租金、電費、職員薪金和強積金，合共53,313港元。

陳在開庭前指，案件的爭議地方在於審批程序，問題是當區議員已迎合政府要求，提供有關資料，但仍不獲發還營運開支，她希望律政司同意案件繼續在小額錢債審裁處審理，並就審批事宜和區議員磋商。

審裁官在庭上質疑，區議會秘書處至今仍未拒絕陳的申請，如法庭頒指令的同時政府亦批出津貼，陳樹英會雙重得益。審裁官指明白陳的不滿，但法庭一定要依法行事，權力只是來自小額錢債審裁處條例，並沒有權力處理本案，指審批營運開支的權力在民政署署長，看不到法庭有審批權去審視民政署署長有否問題。陳樹英在考慮是否要終止申索前，曾詢問終止申索是否代表要繳付堂費，律政司代表則指無收到要求申請堂費的指示，最終陳決定終止申索。

陳樹英在審訊後指，會再和民政署磋商，希望盡快發還營運開支，否則會諮詢法律意見再決定下一步行動。