藏士巴拿索帶離理大　2男女准守行為了事　

前年11月示威者佔領紅磡理工大學，從校園內之化驗室內取去有害化學物做武器，又製造長距離投射器，與警方持續對峙一周。當警方宣布佔領者正參與暴動，並呼籲他們離開後，接下數天有不少人到警方防線投案，其中包括一名16歲女生及一名油漆工。警方在他們身上搜出士巴拿、索帶等物，因而控告他們管有適合作非法用途的工具罪。兩宗案件今（10日）在九龍城法院再訊時，控方同意撤銷起訴並以簽保守行為方式了事，法庭下令兩被告自簽2000港元守行為2年。

被告分別為16歲女學生及25歲油漆工人溫俊林。同意案情指，2019年11月11日起，示威者發起三罷行動，其中理大被示威者佔據並打造成「軍火庫」，紅磡海底隧道亦被佔領。至11月17日，情況更趨惡化，同日晚上，警方宣布要入校驅散，並以暴動罪名起訴示威者。不久，警方又呼籲示威者自行離開理大。

當晚近11時，一群示威者前往尖沙咀的警方防線，其中包括溫俊林，他接受警方搜身時，被搜出兩條膠索帶。至11月19日早上，再有一群示威者步往警方為未成年人士設立的登記站，16歲女被告登記時，被警方搜出管有一支士巴拿。