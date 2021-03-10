地段無法建廠　回收商入稟促政府履行租約

環境保護署（環保署）在2018年底，將位於屯門38區「環保園」內4幅合共約2公頃的相連地段租予一間公司，發展廢紙回收再造設施。不過該公司昨（9日）入稟高院控告政府，指其中三幅土地有些石屎阻礙物在土地上，環保署答應替其清除但一直沒有行動，使其未能使用該些土地，但政府卻稱對方無繳交租金並終止合約。該公司現要求法庭頒令該租約仍然有效，並頒令政府要繼續履行該租約條款。

原告是海外註冊公司Rocsky International Limited，被告為香港特別行政區政府。原告在入稟狀指，原告與代表政府的環保署於2018年12月4日簽署協議，政府於2019年3月3日向原告交出涉案4幅土地讓其發展廢紙回收再造設施，原告於則每月支付近40萬港元租金予政府，租約為期20年。

原告續指，原告在接收土地後1個月，即於2019年1月，已發現其中3幅土地被凹凸不平的石屎阻礙物覆蓋，遂通知環保署，環保署的代表則表示會代為清理。惟經過多次聯絡，該些阻礙物一直未有清除，故一直未能清空該些土地使用。入稟狀指其後又因為新冠肺炎疫情問題，情況一直拖拉。直至去年7月底，環保署卻通知原告將於同8月終止原告的租約，理由是原告一直沒有交租，計至去年9月30日共欠約476萬港元。此外環保署更指原告一直未有發展工程。但原告認為環保署一直沒有清空該些土地讓其進行發展，因此終止租約實屬無理。原告現要求法庭頒令該租約仍然有效，並要政府繼續執行租約條款。