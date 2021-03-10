國泰虧損嚴重被問會否裁員　鄧健榮：不排除任何可行措施

被問到國泰會否再裁員，鄧健榮揚言不會排除任何可行措施。

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今（10日）公布2020年全年業績，年內錄得虧損高達216.5億港元，行政總裁鄧健榮拒絕正面回應會否再次裁員，僅指現時市場復甦前景不明朗，揚言不會排除任何可行措施。

國泰業績報告指出，市場情況仍然充滿挑戰和不斷變化，未來將繼續實施保留現金措施，高級管理層今年全年將繼續減薪，並要求所有駐港地勤員工及許多駐外地員工今年上半年參與第3輪特別休假計劃，已獲超過80%員工支持。

鄧健榮今午匯報業績表現時，被問及未來會否再裁員，惟他未有正面回答，僅指集團去年10月公布重組方案後，已提高公司競爭力，同時減少每月5億港元現金消耗，但目前市場復甦前景不明朗，集團須保持靈活性作應對，揚言不會排除任何可行措施，並以負責任的態度繼續管理現金流。

機場空運員工協會總幹事儲漢松認為，有關言論意味着國泰未來或會裁員，對此感遺憾、不滿以及極度失望。他指，過往香港機場的繁榮，有賴各員工的努力及貢獻，批評國泰不應每當遇到困難，便先拿員工「開刀」，促國泰應先考慮其他開源節流方法，並把裁員列為最後選擇。他又提到，航空業在疫情下受重挫，港府卻未有再支援業界工友，促當局加強支援。