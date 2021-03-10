中大學生會前會長涉非法集結　匿名警長供稱遭人用鐵通施襲

前年10月旺角示威衝突中，中文大學學生會前會長區倬僖等5人被捕，被控非法集結及管有攻擊性武器等多罪。各被告否認控罪，案件今（10日）在九龍城法院開審。遇襲警長准匿名作供，他供稱當日在旺角執行驅散行動時，其中一名被告手持鐵通，並從高而下劈向他，幸能及時高舉手中圓盾作保護。

5被告為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、機電工程署主任胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），除胡外其餘4人均報稱為學生。他們同被控於2019年10月20日，在旺角亞皆老街近塘尾道交界，與其他不知人士參與非法集結，以及身處非法集結時使用蒙面物品，即口罩、圍巾或防毒面罩。

另外，謝煒洛被控於同日同地襲擊警長X，以及管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具，即一塊石頭、一塊磚頭及一把鉗。區倬僖被控保管或控制一罐噴漆。胡耀生則被控同日同地故意阻撓總督察Y，以及管有及控制一支行山杖、5條膠索帶及一卷黑膠紙。梁馨駿被控同日同地管有黑膠紙。楊卓穎則被控管有一包膠索帶和一支行山杖。

警長X在屏風下作供，指當晚約7時，他所屬的小隊接報，得悉旺角亞皆老街及塘尾道一帶有人聚集堵路，於是趕往現場。當警車駛到時，逾60名聚集人士開始逃跑，X下車追至旺角道時，看見前方10米有一名蒙面黑衣男子，他手持鐵通並走向X。期間X嘗試警告，惟該男子沒有聽從，更用鐵通劈打X。X頓時舉起圓盾格擋，但仍感到肩膊傳來痛楚。及後該男子轉身逃跑，他在旺角道扔棄鐵通，惟跑至街市時跌倒，於是X從後撲上把其制服，而該男子正是首被告。事後由其他警員檢獲涉案鐵通作證物。