DSE下月開考　學界憂爆疫會封試場　考評局稱聯絡鄰近試場協調

新冠肺炎疫情反覆，早前有學校的學生確診，需要停課14天。由於中學文憑試(DSE)將於下月底開考，學界擔心一旦作為考場的學校出現確診個案，考場亦須關閉，影響考生。考試及評核局回應時指，會因應情況作特別安排，例如聯絡鄰近的試場學校，盡量協調如何提供考試場地給受影響的考生。

教育局早前表示，為方便原校聯絡、照顧學生及處理突發情況，減輕考生的心理壓力，以及解決試場不足的問題，今屆考生將在原校應考核心科目。

有學界人士擔心，學校若爆疫，試場須關閉之餘，擔任試場主任及監考員的教師，須接受強制檢測等待結果，可能會影響隨後的考試。

考評局回覆時表示，根據衞生防護中心的建議，如有任何曾於試場逗留的考生或監考人員隨後確診冠狀病毒病，衞生防護中心會進行流行病學調查及接觸者追蹤，以確認是否有緊密或其他接觸者。如被列為緊密接觸者，中心會安排他們接受強制檢疫。

若有學校試場因出現確診個案而需暫時關閉，考評局會因應情況作特別安排，例如聯絡鄰近的試場學校，盡量協調如何提供考試場地給受影響的考生。考評局正與衞生防護中心進一步了解相關事宜並制定應變安排，如有更新，會盡快公布。