女童被虐致死案　繼姊證死者被拋撞天花板

5歲女童疑遭生父繼母虐待致死一案今（10日）繼續於高院審訊。控方今在庭上播放繼母的親女Y的錄影口供。Y稱父母及外婆說因兄長X及妹妹Z頑皮，所以要懲罰責打他們。她指父母用藤條及拖鞋打X和Z，繼父更會用拳打X，亦見過X被拖鞋打後拖鞋留有血漬。Y又稱X和Z原本可以睡床，但父母及外婆指因2人「污糟邋遢」，故只可睡在睡袋內。Y更曾形容兄長與妹妹髒得「連屎都食」。

本案3名被告依次是死者Z和其兄長X的生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認一項謀殺Z的控罪，繼外婆則否認4項殘暴對待兒童罪。Y於2018年錄影口供時7歲，她在錄影片段表示，2018年1月5日晚（案發前一晚），晚飯前繼父曾與Z玩「飛高高」及「扮超人」，當時母親要求要把Z拋至碰到天花板。Y聽到約7至8次碰到天花板的聲音，又指看見繼父當時很憤怒。Y指因為Z不順從父母，「藤條打佢都無效」，所以父母要令她知驚。Y指繼父亦有與X及她玩「飛高高」。她飛了約3下，並沒有碰到天花板，她表示當時玩得感很開心。

Y稱其後父母亦有與Z玩「扮超人」，她見到Z不斷喊「好驚」及發抖。之後她與父母先吃飯，X及Z則隨後站著吃飯。Y指平日X及Z也會與她分枱食飯，因父母稱X和Z不懂「餐桌禮儀」，但Y不知道X和Z是如何不懂禮儀。飯後X及Z睡在客廳的睡袋上，至翌日早上父母叫Z起床，Z回應了一聲「唔」。隨後母親替Z洗澡，Z突然再說「我好驚」，之後便在早餐後暈倒。

Y表示X及Z在遷入外婆家後便經常被打。Y聽過父母及外婆說，對X好些X便會「嚟料」，又說X「三分顏色上大紅」。父母會用藤條和拖鞋打X及Z的大腿、手腳、臉及臀部等且超過50次，打至他們身上布滿藤條印和傷口。若傷口嚴重，父母就會替他們用火酒消毒。Y指外婆有見過X和Z被打但沒有阻止，而外婆自己也會藤條打X和Z。