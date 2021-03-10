消防處去年處理7557宗新冠肺炎個案召喚　涉2689名人員

消防處今日（10日）發表的去年工作回顧，處方一共處理7,557宗有關確診新冠肺炎的召喚，涉及2,652名救護人員及37名消防人員，當中有205人員因此需接受檢查及病毒測試，其中有3名受感染的救護人員接受治療後已康復出院，至於因曾處理病人而被送到檢疫中心接受檢疫觀察的人員則共有80人，並已全部完成檢疫觀察。

此外，消防處去年接獲的火警召喚共有33,632宗，與前年相比下跌10.6%，當中三級或以上的火警有4宗，較前年減少3宗。然而，去年11月油麻地廣東道發生一宗一級火警，涉及多名少數族裔人士傷亡，事後處方成立了專責小組調查該宗火警發生及多人傷亡的原因。

處方除成立專責小組調查火警起因外，亦聯同屋宇署展開特別巡查行動，並於去年底前，完成巡查2,000多幢樓齡與涉及該宗火警的樓宇相若（即1960年或之前落成，樓齡為60年或以上）的住用或商住樓宇。處方指，巡查會特別留意這些樓宇的公用逃生途徑和消防裝置及設備，若所發現的違規情況則會採取執法。

此外，處方展望未來發展，包括各個基建相繼落成，其中屯赤連接路方面，處方預計屯門滅火輪消防局今年將落成啟用。至於香港國際機場三跑發展方面，新建的3間消防局及相關設施，預料將分階段於明年至2024年落成啟用。

就招聘方面，去年處方共招聘445名消防和救護職系人員，當中81名為主任級，364名為員佐級；但招聘消防隊長職系面對困難，故此會繼續進行全年招募。消防處今年預計會招聘約927名消防和救護職系人員，其中131名為主任級，796名為員佐級。