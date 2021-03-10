首宗禁聚令審訊　工黨社民連8人罪成判緩刑

工黨及社民連去年勞動節在金鐘遊行請願，要求政府設立失業援助金及爭取勞工權益等，期間李卓人、梁國雄、黃浩銘等共8人被票控違反禁聚令。他們否認控罪，成為首宗因示威違禁聚令而開審的案件。8人經審訊後，今（10日）在東區法院被裁定參與受禁群組聚集罪名成立，裁判官鄭紀航判8被告14天監禁，緩刑18個月。另外其中一名被告早前已承認一項未能出示身分證明文件控罪，另被判罰款2000港元。

本案8名被告依次為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，傳票指稱他們於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與受禁群組聚集。麥德正另被控同日在金鐘海富中心及政府總部的天橋，沒有向高級督察韋鑑洸出示身分證明文件。

裁判官指，8名被告組成的是「一個」在公眾地方、多於4人、並在受法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》規範的日期內進行的聚集。而8名被告有共同目的、有組織、會共用示威用品，從他們的互動和距離可以肯定他們是一個群組。正如梁國雄在審訊時以「我哋」形容各被告，反映在他心目中，8人是「一個單位」。裁判官特別提到，高級督察韋鑑洸雖然在作供時講過「我今朝亦都有問過地面負責嘅同事」，有違反證人操守之嫌，惟他不相信韋有在作供期間與他人討論與案相關事情，又指即使真有，也只可說其行徑不甚理想，但不影響韋的可信性和可靠性。故判8人罪成。

裁判官考慮到警方發告票前，已多次警告8名人士；加上8人遊行被傳媒廣泛報道，可能會令公眾對禁聚令構成錯誤理解，罰款並不足夠；不過是次遊行的時間短，而且是首宗因違禁聚令經審訊後被定罪的個案，不宜判被告即時監禁，遂改判緩刑。