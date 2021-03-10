DSE將設試卷預覽委員會　審核草稿防試題出差錯

去年中學文憑試（DSE）歷史科因涉及中日關係的題目引起爭議，最終被取消。根據考試及評核局向立法會提交的文件顯示，考評局將試卷預覽委員會，以預覽試卷的草稿，同時會以審題仲裁委員會，決定任何未能解決的試題分歧或爭議，仲裁委員會在今年1月實行，並將在明年DSE考試周期中全面實施。

根據考評局的DSE試卷製作流程表顯示，在審題時會有兩個委員會，分別是試卷預覽委員會及仲裁委員會，前者預覽試卷的草稿，後者會決定試題爭議。考評局指，仲裁委員會是為跟進教育局及DSE考試專題小組的改善建議，即審視有問題的歷史科試題及擬卷機制。

另外，DSE科目設有審題委員會，該會由試卷主席、擬題員、審題員及科目經理組成，主要負責擬定試題及評卷參考。成員包括大專院校學者、中學教師、課程及科目專家。

資料顯示，任命審題委員會成員，首先會邀請教育界提名考務人員，包括來自中學、大專院校、科目委員會及試卷主席，其後會甄選成員，而教育局課程人員會加入提名審題委員會委員，最終確認提名名單。

據悉負責出卷的審題委員會，當中有4名成員為教育局人員。教育局回覆時指，DSE各科審題委員會的成立由考評局主導。因應去年DSE歷史科考試出現偏離課程及評估指引的試題後，考評局已採納其內部調查和教育局的專責小組的建議，制訂一系列措施，以求改進文憑試的擬題程序，包括邀請教育局的課程專家以當然委員的身分參與各「審題委員會」，務求考評能配合課程的宗旨及目標。

考評局的工作性質屬高度機密，當中「審題委員會」委員會成員的任命或相關資訊均必須保密。如有任何人士違反香港考試及評核局條例有關保密的條文，一經定罪，可處第4級罰款及監禁6個月。

考評局回覆時指，在考試前或之後，「審題委員會」成員的任命或相關資訊均必須保密，以免有關人士受到滋擾，亦避免引起公眾人士質疑公開考試之保密工作，以維護文憑試之公平公正。