袁國強任國泰董事局觀察員8個月　評論員指無助收拾爛攤子

國泰航空公布2020年全年業績，錄得虧蝕高達216.4億港元。港府去年6月決定運用土地基金向國泰航空集團投資273億港元，及後委派前律政司司長袁國強及特許會計師唐家成進入國泰航空董事局，出席有關會議並在席上發言，並有權接觸管理層和取得公司的任何資料。有時事評論員指出，國泰現時以公帑救亡，但仍然錄得大幅虧損，兩名獲委任負責觀察的人員已加入董事局8個月，至今仍未得悉兩人發揮到甚麼作用；但他們有責任匯報內部情況和問題，而非將市民蒙在鼓裏，任由公帑浪費。

去年７月政府委任唐家成及袁國強加入國泰航空集團董事局，以收拾虧蝕的爛攤子，但至今未見該公司有起死回生姿態。時事評論員陳雲生表示，港府委派兩人進入國泰航空董事局，而該公司現時仍然出現嚴重虧蝕，就算未能解決內部所發生問題，兩人亦應向社會交代箇中因由。他指，兩人由政府委任必須負起有關責任，不能以內部經營或商業理由而作為推搪解釋，「港府注資和派員監察國泰，但未有好轉，即是國泰經營問題卻由社會找數，這是絕不公平。」

政府去年運用土地基金向國泰投資273億港元，包括195億港元的優先股及78億港元的過渡貸款，據政府與國泰有關投資協議，政府可委派2名觀察員進入國泰航空集團董事局，直至國泰向政府全數清還已提取的貸款及相關利息，以及從政府贖回所有優先股為止。然而，兩名獲委派的觀察員在董事局會議上沒有投票權，但他們會得到出席董事局會議的通知，出席董事局的會議並在席上發言，並可獲得所有發給董事局的資料和文件及有權接觸管理層和取得公司的任何資料。