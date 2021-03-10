許智峯獲破例入境澳洲　議員斥帶着民主變種病毒流亡

正被本港警方通緝、涉違反《港區國安法》的前民主黨立法會議員許智峯，流亡英國未幾，又已轉抵澳洲，他更表示澳洲政府容許他破例登上只容許澳洲公民乘搭的航班。有議員狠斥許智峯「帶着民主變種病毒」由英國逃往澳洲，他既然選擇棄保潛逃，完全沒有資格為香港人發聲。

許智峯昨日(9日)宣布，因流亡澳洲的香港政治領袖較少，決定與家人離開英國，現時已抵達澳洲，會繼續進行國際游說工作。他今日(10日)接受當地傳媒訪問，感謝澳洲政府的幫助，因為澳洲現時對外國人「封關」，但卻破例容許他自費登上只接載澳洲公民，由英國倫敦直抵澳洲的航班。當地傳媒報道，許使用的旅遊簽證有效期為12個月，而他是疫情爆發後，唯一獲准破例進入澳洲的香港社運人士。此外，澳洲內政部發言人回應查詢時指不會評論個別事件，又指在封關措施下，對於非澳洲籍公民，除非已獲豁免，否則不能入境澳洲。

議員陳恒鑌直斥許智峯棄保潛逃、一走了之，是整個「民主吸血鏈」的最低層，完全無資格為香港人發聲。陳同時認為許所提倡的國際戰線毫無作用，只是到外國逍遙快活。陳更形容許是帶着「民主變種病毒」由英國逃往澳洲，又指澳洲政府只是「攞苦嚟辛」，因為許並無價值，只是收留一個「軀殼」，以此手段刺激中國政府，做法幼稚，只會令兩國關係更差。