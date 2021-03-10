進入理大支援示威者　測量師藏非法用具候判

前年11月示威者佔據紅磡理工大學與警方對峙，在附近堵路縱火並向警方射箭及擲磚。情況持續一周後，警方宣布留守理大人士屬參與暴動，呼籲人群離開。翌日一名測量師從理大逃出，躲在港鐵紅磡站路軌旁的明渠時遭警方發現，並被搜出一把剪鉗。他今天（10日）在九龍城法院承認一項管有適合作非法用途的工具罪。裁判官把案押至3月24日判刑，並為被告索取社會服務令報告，期間被告須還押候判。

本案被告是25歲地盤測量師李浩維。案情顯示，2019年11月18日早上近9時，鐵路區警察沿港鐵旺角東至紅磡站的路軌巡邏，以找出從理大逃出的示威者，因理大Z座接近港鐵何文田維護站，而該維護站又與紅磡站路軌相連。未幾警員便發現身穿黑衣的被告躺在明渠內，於是把他拘捕，並搜出剪鉗、鎅刀、剪刀、5支鹽水等物品。被告警誡下無透露何時進入理大，以及如何逃出。

辯方求情指，被告任職地盤測量師，勤奮向上，報讀專業教育學院的工程學科，目標是取得大學的工程師資格。雖然本案的背景是理大的暴力衝突，惟案情並無指被告參與其中。被告堅稱是在被捕前一晚下班後才進入理大，打算支援留守理大的年輕學生，翌日早上便離開。律師指被告只是「一時行差踏錯」，冀法庭考慮輕判。惟裁判官強調，不排除監禁的可能。