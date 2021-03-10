訛稱壞手機騙旅保　營業代表被判社會服務令

本案被告因欺詐旅遊保險，而被廉署起訴。

一名前櫃位營業代表早前承認詐騙保險公司賠償，及披露廉署就該案的調查細節，今日（3月10日）在東區裁判法院被判100小時社會服務令。

本案被告蔡子榮（30歲、前高級櫃位營業代表）於今年2月承認串謀欺詐及披露調查細節兩項罪名。他原被控多一項串謀欺詐，但該控罪已獲控方不提證供起訴。案情指他於2018年1月與女朋友及另2名朋友到越南旅遊，並向一間保險公司購買旅遊保險。旅程後被告報稱手機在旅行時損毀需要修理，及遺失了一副太陽眼鏡，向保險公司申索賠償，結果獲賠3480港元。廉署其後調查發現，被告呈交保險公司的手機維修發票實為偽造。另外被告承認，他於2019年12月16日，明知或懷疑廉署正調查該虛假保險索償案，仍透過電話訊息向當時已成為其妻子的上述女朋友披露有關調查的細節。

被告其中一名參於該次旅遊的朋友蔡頌恒（27歲、助理經理），亦因向保險公司作出相類虛假保險索償申請而被廉署起訴。蔡早前承認2項企圖欺詐罪，已被判12個月感化令。

今天裁判官判刑時指，法庭已考慮本案案情，接納被告有悔意，及已向涉案保險公司賠償，最後決定判被告做100小時社會服務。