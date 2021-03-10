政Whats噏：拒披露漏發訊息承辦商　梁美芬質疑食衞局包庇

去年有約800名市民因食衞局技術問題而未能收到檢測結果。

食物及衞生局嘅電話短訊通知系統喺上年11月底出現技術問題，當時包括李偲嫣夫婦在內約800名接受檢測嘅市民未能收到載有其陰性檢測結果嘅電話短訊，局方冇透露涉事外判承辦商係邊間。但最近有份承辦社區檢測中心新冠病毒檢測嘅金域檢驗（香港）有限公司犯錯，食衞局又公布喎。議員梁美芬(Priscilla)就喺社交平台貼文斥食衞局雙重標準，要求局方立即解釋清楚！

話說舊年12月有800名市民收唔到檢測結果，李偲嫣其後病逝，遺體更驗出新冠肺炎病毒。Priscilla兩度去信陳肇始要求提供詳情，但仍未收到回覆，就連涉事嘅外判承辦商係邊間都未知。反觀近日金域係化驗室有環境污染，令2萬檢測未能及時完成；再有6000個檢測結果延誤發出，食衞局同醫管局就主動公布喎。

Priscilla質疑食衞局雙重標準，反問點解金域犯錯局方就願意開誠布公，但漏發800個訊息嘅承辦商就得到庇護呢？佢要求局方拖咗2個幾月，必須立即解釋清楚，向全港市民同逝者交代返件事呀！