警旺角觀塘冚非法賭檔　拘21男女兼違禁令聚賭

新冠疫情反覆無常，「清零」目標遙遙無期，不法分子開設非法賭場不斷播毒。旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日(10日)下午展開代號「蓄勢」 的反非法賭博行動，突擊搜查砵蘭街138號一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款共約2千港元。

警方於單位內拘捕一名姓陳(62歲)本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外9名本地男子及2名本地女子，年齡介乎28至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

另外，觀塘警區特別職務隊今日下午約3時半於區內展開反非法賭博行動，突擊搜查觀塘雲漢街36號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，獲2張電動麻雀枱、5副麻雀、1,960元賭款及一批賭具。

行動中，人員拘捕一名姓李(62歲)本地女子涉嫌「管理賭博場所」;另外8名本地男子，年齡介乎51至79歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人亦涉嫌違反《預防及控制疾病 （禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。