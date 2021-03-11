馬草壟村復耕土地編配惹爭議　農民批政府錯配土地資源

受新界東北發展影響，地政總署於2019年9月展開法定收地程序，同時提供土地讓受影響農民復耕。有農民近日獲發展局編配古洞馬草壟村一幅土地復耕予其復耕。但該土地旁有其他農民同被政府收地，卻未先獲得政府編配復耕地，批評當局資源錯配，編配復耕地時沒有做好諮詢及溝通。

村民謝先生昨日下午與土木工程拓展署的職員一同到獲編配的復耕地視察。他稱，自己一家在粉嶺馬屎埔村務農逾70年，因受到新界東北發展影響，需在下月1日前向政府交還約9000呎農地，但至今當局仍未能提供合適的復耕地讓他繼續耕作。

謝曾與當局到過多個復耕地選址視察，但都惹來相關地區村民的反對，「他們舉橫額『歡迎』我們」。他表示，自己在上周左右收到發展局的通知，指他可獲編配古洞馬草壟路旁的農地，但他向當區區議會及農民聯絡，卻發現對方對當局決定不知情。

謝先生獲編配的復耕地附近，有另一幅農地由農民趙先生耕作。他稱，其因為新界東北前期發展，已被政府收走約3分之2農地，但至今未獲政府編配土地予其復耕。對於當局將其附近的土地給了別人復耕，而他卻「落空」，他對該做法感到十分憤怒，批評當局錯配資源。他稱，馬草壟一帶受影響農夫們曾要求約見當局商討編配復耕地安排，但當局不斷以疫情為由推搪。

發展局表示，一直按受影響農戶的遷出時序，適切地分配可供可供復耕的農地，而馬草壟復耕農地是短期內可提供的農地，給已提交申請並將在本年第一季遷出的農戶，當中包括謝先生。該局指，就馬草壟的復耕農地，局方已按既定程序，諮詢相關的鄉事委員會主席、區議員及村代表。