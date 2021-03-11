新增2座住宅大廈1工作場所及4間學校納入強檢名單

​政府昨日(10日)表示，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

按上述準則，昨日有3個指明地方被納入強制檢測公告。當中，由於西營盤薄扶林道64-68號地下2-4號舖Ursus Fitness短時間內出現多宗確診個案，該場所的訪客及工作人員可能會有較高的感染風險，因此有關人士須進行強制檢測。

另外，政府早前在天水圍天富苑範圍（包括較早前已經納入強制檢測的齊富閣、善富閣、逸富閣及雅富閣，以及4間學校排出的污水中抽取樣本作檢測，發現樣本檢測持續呈陽性。4幢住宅樓宇及4間學校至現時為止，均未有任何確診個案，因此，經風險評估後，4間學校仍可進行面授課堂。與此同時，為審慎起見及讓校內各師生及職員安心，相關學校會被納入強制檢測公告。政府將於相關學校內設立4個臨時採樣站，提供快速抗原測試，以及採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本作檢測。快速抗原測試在約30分鐘內得出結果，有助盡快找出患者，切斷傳播鏈。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港新界將軍澳常寧路 2 號厚德邨德安樓

2. 香港西營盤第三街 100-106 號真光大廈

B. 出現一宗或以上確診個案的場所

1. 香港西營盤薄扶林道 64-68 號地下 2-4 號舖 Ursus Fitness

C. 其他

1. 香港新界天水圍天富苑金巴崙長老會耀道小學

2. 香港新界天水圍第 102 區第 4 期（2 號校舍）中華基督教青年會小學

3. 香港新界天水圍第 102 區第 4 期天水圍循道衞理中學

4. 香港新界天水圍第 102 區第 6 期（2 號校舍）天富苑中華基督教青年

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