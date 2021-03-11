何志平專欄：「怨恨軸心」

遠在歐洲的朋友年前因墮進了「美國陷阱」，經歷了翻天覆地的人生變化，滿肚子苦水，累積了不少這方面的資料認識和經驗。難得有個同病者能聽懂他說的細節奧妙，便不斷的找着我說美國霸權的制裁。

朋友說：「打着個道德高大上的口號，向別人的錢包裏打主意永遠是個強烈的誘惑。所以經濟制裁不單是美國總統外交手段的第一選擇，所有美國政壇上的大小政客，都會上綱上線的用這手段來佔盡政治便宜。國會裏的議員都會檢起一些他們支持者疼愛的課題，用制裁來打擊敵人。有支持緬甸的羅興亞人的，有支持蘇丹的少數族裔的，都高呼振臂要制裁那些壓迫者。美國聯邦有535名參議員和眾議院代表，其中468名每兩年便要競選一次，世界事務又是縱橫交錯的複雜，也怪不得美國現時已實施了不下於28項制裁措施。想想看：那是全世界有十分之一的國家和三分之一的人口正受到如出口管制，極高的關稅，禁運等經濟懲罰性措施的制裁。」

我回應說：「當然，每個被美國制裁的國家或實體都被美國認為是十惡不赦的，都離不開是侵犯人權、打壓民主、恐怖主義、串謀、販毒、核擴散等美國人視為侵害了美國價值和利益！」

朋友搶着補充：「利益才是真的！美國普世價值高大旗幟的背後就是美國霸權的利益！被美方點名制裁，還是離不開網絡安全，知識產權，少數民族和宗教自由，民主政制等這些看不到干卿何事的『理由』。當然美國還說巴基斯坦藏有恐怖分子，包括本拉登；土耳其拘留了美國公民，沒有善待美國盟友庫爾德族人，還在加入北約組織時購買俄羅斯武器而惹怒了華盛頓。美國財政部裏設有一個『外國資產控制辦公室』（OFAC），管有一本『特別認定國民和被禁制人士』（SDN）清單，包含成千上萬個個人和實體的名號，都是被美國經濟制裁的對象目標。2013年，該名單列表長達577頁，到2019年，頁數達1,307頁！僅在特朗普任職的第一年，制裁的人數比前一年增加了30％，多是一些國家的領導人或其家庭成員，或與他們業務有關係的。2017年美國參議院的《通過制裁對付美國對手的法律》，要求美國財政部向國會提供『俄羅斯最重要的高級政治人物和寡頭的身份識別』，取決於他們與俄羅斯政權的密切程度和資產淨值，以及與普京總統和俄羅斯統治精英之間的關係評估。2018年1月，財政部提交了210名俄羅斯傑出政治人物和商業領袖的名單，包括96名從《福布斯》雜誌的全球億萬富翁名單中，因為可能與普京有關係而被挑出來的。不僅他們在美國的資產被凍結，而且美國公民和公司和任何國家人民和公司被禁止與他們開展任何業務。制裁不是針對任何特定事件或罪行而實施的，而是「針對俄羅斯政府在全球範圍內不斷進行的日趨殘酷的惡性活動而實施的」。其中的俄羅斯國防出口公司，因支持敍利亞阿薩德政權而被列入黑名單。2018年9月，美國對一家名為設備開發部的中國軍事採購公司及其總監實施了附帶制裁，因為這中國公司跟那被制裁的俄羅斯公司有業務往來。為此，美國將其管轄範圍擴展到了俄羅斯和中國之間的雙邊貿易。這是美國排名前兩位的競爭對手，而這兩個國家最為打擊美元霸權而着力。這使中國意識到這是她必須採取一些措施來保護其主權的決定性時刻。」

但這麼多受制裁的國家聚集在一起，這些國家的總人口接近20億，共同國家生產總值超過15萬億美元，現時全球被美國制裁的人數以萬計，而他們都是在自己的國家和領域有影響力，廣泛良好關係，呼風喚雨的人物和企業，他們的最大共同點就是被美國經濟制裁，而聯合起來便成為世界上一個「怨恨軸心」，反美和反對美國金融霸權的一股力量！