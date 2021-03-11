東方日報A1：國泰蝕無止境　300億公帑凍過水

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空派發成績表，2020年全年狂蝕216.48億元，按年由盈轉虧。港府去年破天荒拯救國泰，不惜動用土地基金，以貸款和換入優先股向國泰「輸血」273億元，再加上保就業計劃補貼逾7億元後仍大規模裁員，前後向國泰「泵水」近300億元，但仍大幅虧蝕，政府欲收回恐凍過水。有議員、學者及財金界形容港府注資國泰如「無底深潭」，經營狀況愈來愈差，政府收回資金勢需更長時間，而且長貧難顧，直斥國泰管理層愧對納稅人。

若仔細看，國泰在收了政府錢的下半年度，其虧損額較沒有收錢的上半年度還要大：上半年虧損98.65億元，已令市場嘩然，下半年虧損額更破100億元，高達117.83億元，半年虧損擴大19.44%。

更甚的是，國泰原定在2月16日向政府的195億元優先股派付首期利息，估計涉資約2.92億元，惟管理層決定「拖數」，延遲派付該等股息。被問到會否用盡政府給予的彈性而不派息，行政總裁鄧健榮說，面對市場復甦不明朗，公司需要保存靈活性來面對變化，故有延遲派優先股股息的決定。

據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將予累計並構成欠款，而在該等欠款完全支付前，公司將不會派發普通股股息或回購其普通股。換言之，小股東所持普通股的派息亦受拖累。政府以納稅人血汗錢巨額注資該公司如入「虧本黑洞」。

香港中文大學經濟學系客座教授宋恩榮認為，政府未至於收不回注資予國泰的錢，不過估計須用「相當長的時間」才可全部回收，在疫情的挑戰未減下，估計航空業還需要1至2年才能夠回復正常客運量，強調現時國泰應想辦法節省開支，避免虧損增加。

議員柯創盛亦指，國泰虧損已陷「長貧難顧」之境，也是政府注資決定的一大預警，批評國泰管理層若不盡快就業務定位作系統化的檢視，恐怕「冇得返轉頭」，將會成為「無底深潭」。他續指，「已經不是要求有錢賺，但起碼要做到收支平衡，班管理層要認真思考一下」。

業績公告顯示，國泰去年全年收益大跌56.12%至469.34億元，其中客運服務收益更加暴瀉83.84%至只有119.5億元。證券界亦指，國泰管理不善，燃油對沖長期虧損，未有新冠肺炎疫情前已被廉航打殘，前景堪憂。信誠證券聯席董事張智威更直言，港府注資國泰是「無底深潭」，不明白為何還要繼續注資一家不斷虧損的公司。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，港府巨額注資國泰後，現已變得相當被動，因沒有人知道航空業何時可恢復正常。倘若疫情持續，港府有機會要繼續注資國泰，且不排除出現愈注資愈蝕的情況。

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