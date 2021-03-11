疫苗安全成疑　私家診所半數預約甩底　醫生憂出事損聲譽

有市民接種科興疫苗後出現死亡個案，港府即使再次加開接種名額亦難擋「退針潮」，有份參與接種計劃的西醫工會流行病委員會主席陳培光，今早(11日)在電台節目表示，若有市民在診所接種疫苗後死亡，認為大眾或會將發生事故的原因歸咎醫生，形容對醫生「會幾麻煩」，亦是很大的壓力來源。

陳敦促政府訂立準則，界定何等情況下不能接種新冠疫苗，相信對私家醫生有幫助。他亦透露，其診所近期有約一半人預約接種科興疫苗後「甩底」，未有如期打針，相信與近期的嚴重異常情況有關。即使市民要求接種，醫生事前亦會評估求診者的身體狀況，若接種者身體情況較差，短期內有突發情況的機會較高，將建議有關人士過一段時間再接種疫苗。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，目前雖無證據顯示本地使用的新冠疫苗會引發有「三高」的長者中風或心臟問題，惟他亦批評政府開展接種計劃前，未有清楚帶出相關資訊，呼籲市民要以平常心看待疫苗的安全性。

梁子超亦提到，現時本港的確診數字未算十分低，其中1名染疫的健身教練，連帶其9名同事及密切接觸者同樣中招。他認為，做運動時呼吸通常較急促，會排放較多病毒，若期間又未有戴上口罩，令傳播風險更高。而健身中心等處所的工作人員，若有家人確診，風險就更高。他又建議當局安排有關人士每7日1檢，以加密檢測，並需留意復業、復課後，有否出現「群組」爆發。