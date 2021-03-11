爆疫食肆停業非強制　議員批衞生署指引虛設

新冠肺炎疫情未止，多間食肆爆疫，其中位於銅鑼灣的海饌海鮮牛扒餐廳，累計有5名食客染疫。但凡有場所爆疫，衞生署均會建議停業，惟該餐廳並未遵從建議停業14日，上月底首現確診個案時僅停業1天，至本周再有確診個案，亦只停業2.5天。有報道指衞生署曾口頭回覆表示，有關建議並非強制執行，但會跟進事件。有議員批評衞生署「做啲唔做啲、有指引如同無指引」，要求署方訂出清晰的指引及程序，並強制執行，以保障公眾健康。東網正就事件向衞生署查詢。

立法會衞生事務委員會委員陳恒鑌批評，衞生署讓餐廳自行選擇是否停業的做法，或多或少是令該署的指引如同虛設，他續指疫情下生意慘淡，若然可自由選擇，相信餐廳都一定選擇繼續營業，而市民亦會心生質疑，「為何(餐廳)爆疫又繼續營業?」。他認為，餐廳出現多宗個案，代表該處有傳播鏈，而停業正是截斷傳播鏈之餘，亦能保障公眾健康，故有關指引應強制執行。

陳續批評，署方現時的指引若然並非強制，是「做啲唔做啲、有指引如同無指引」，促當局要訂出清晰的指引及程序，並且強制執行。他又舉例指，必須停業5日或7日，期間由衞生署派員到場進行徹底清潔和消毒。

該餐廳經理昨晚（10日）回覆傳媒查詢時，曾稱有關建議並非強制，而上月底餐廳出現首宗確診後，曾停業一日並進行大清潔，全體員工均接受檢測並獲無染疫證明。而餐廳在本月8日至10日再停業2.5日，當時衞生署已派員到場採集環境樣本，至9日全體員工到社區檢測中心做檢測，於當日下午約4時得知所有人均獲無染疫證明，遂決定恢復晚市。