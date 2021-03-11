增7食肆有確診者到訪　多間連鎖餐廳上榜

葵涌新都會廣場的敏華冰廳曾有確診者到訪。

本港昨日(10日)新增8宗新冠肺炎確診個案，當中6宗屬本地感染，衞生防護中心昨晚公布確診者最新行蹤，當中屬無源頭個案、於長沙灣醫局街怡高工業中心任職管理人員的58歲男子，於潛伏期和傳染期到訪過6間食肆，集中於油尖旺一帶。

該名男子居於葵涌海峰花園第一座，曾到訪太子頤東酒家、長沙灣喜韻商場意樂餐廳、泰華食堂、華景商場的百份百餐廳、僑熹樓的翡翠海鮮酒家及新都會廣場的敏華冰廳。他亦到過香港紅十字會總部邵逸夫樓及葵涌中心地下。

另一宗無源頭個案的26歲男子，居於將軍澳厚德邨德安樓，他於觀塘香港心理衛生會賽馬會大樓樂道居殘疾人士院舍任職活動助理，曾到過觀塘瑞和街市政大廈南園餐廳及觀塘順利商場1期。

「新增7間有確診者到訪餐廳名單」

●葵涌新都會廣場 敏華冰廳

●葵涌華景商場 百份百餐廳

●太子僑熹樓 翡翠海鮮酒家

●太子歐亞銀行大廈 頤東酒家

●長沙灣怡高工業中心 泰華食堂

●長沙灣喜韻商場 意樂餐廳

●觀塘瑞和街市政大廈 南園餐廳