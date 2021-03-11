涉盜刷信用卡網購百萬名牌貨　26歲內地男油麻地落網

警方油尖警區刑事調查隊早前接獲報案，指有犯罪集團以不法手段取得受害人的信用卡資料，及後以網上交易購入貴價貨物轉售圖利，經深入調查後於前日(9日)展開拘捕行動，拘捕一名涉案男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，不排除有更多人被捕。

據了解，受害人發現有人於前日(9日)盜用其信用卡，在一名牌店以網上支付購買3個總值約5萬港元手袋。警方調查發現買家將會於同日到達尖沙咀圓方商場的實體店提貨，油尖警區特遣隊於是提前作出部署，在店外埋伏，成功拘捕一名26歲中國籍男子。

被捕男子持工作簽證由內地來港5年，報稱任職保險業銷售，據悉他於社交平台認識一個犯罪團伙，及後被游說參與犯案，負責親身前往各名牌店實體店向店員索取網上支付條碼，其同伙以受害人的信用卡付款後，再前往提貨，並以速遞將贓物寄返內地轉售，從而獲取報酬。

警方在男子身上檢獲逾10萬現金，正進一步調查是否涉案贓款，探員及後前往其住所，並檢獲11隻名牌錶、7個名牌手袋及1批飾物，總值約1百萬元，相信行動成功防止一批贓物流入市場。

油尖警區刑事調查隊雲天星督察呼籲市民小心保管信用卡資料，於網購時要小心貨物來源，應向賣家索取單據或銷售證明，以免誤買賊贓，更不應因一時貪念，而被犯罪集團唆擺犯案。