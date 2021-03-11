漁護署擬推餵食野鴿避孕藥計劃　爲期兩年　改善滋擾

野鴿是市區常見的雀鳥，由於人為餵飼，令大量野鴿聚集，衍生各種問題。根據漁農自然護理署向九龍城區議會及西貢區議會提交的文件顯示，漁護署於今年6月起打算在九龍城馬頭圍及西貢坑口兩區，展開一項為期2年的餵飼野鴿避孕藥試驗計劃，望以鴿用避孕藥，改善野鴿滋擾問題。

區議會文件指，漁護署計劃在九龍城區馬頭圍道/馬坑涌道休憩花園以及坑口港鐵站 A 出口處，進行該項餵飼野鴿避孕藥試驗計劃。漁護署參考意大利、西班牙、新加坡等地的經驗，預計採用的避孕藥飼料主要成分為天然粟米粒，而避孕藥的有效成分為Nicarbazin，該成分在禽畜業已用作治療禽畜疾病多年。

漁護署指出，根據世界衞生組織的研究，人類需要大量服用才會構成危險。因此正確地使用相關藥物其安全性是可接受的。藥物會在自然環境中分解，對環境影響甚微。臨床測試顯示，避孕藥並不會對雀鳥(包括野鴿)本身產生任何明顯的副作用，而雀鳥在停止服食有關藥物後，將會恢復生育能力。

漁護署擬計劃約於今年6月展開該試驗計劃，為期2年，以測試野鴿避孕藥在本港使用的成效。計劃會於所選定的測試地點，每日派人餵飼野鴿避孕藥，並定期監察野鴿服用避孕藥後的情況，以評估計劃的成效。該文件將於下周四（18日）在九龍城區議會及西貢區議會上討論。