運輸署教車師傅牌超額申請170倍　下月抽籤定處理次序

運輸署去年11月起增撥169個俗稱「師傅牌」的第1組別私人駕駛教師執照予公眾申請，該署指接受申請期間共接獲2.88萬份申請，即超額申請170倍。該署今(11日)指已向所有申請人發確認信，並會在下月17日以抽籤形式決定處理的先後次序。

政府早前完成私人駕駛教師執照發牌機制，並建議增發226個「師傅牌」，並把該牌照基數由1999年的1,050個，增至1,170個。運輸署去年11月已把其中169個增發牌照開放予公眾申請，其餘57個則已劃為「駕駛教師配額」，讓教導駕駛巴士、貨車的第2及3組別私人教車師傅可申請。

該署指去年11月至12月公開申請期間，共接獲約2.88萬份申請，超過配額169個約170倍，該署稱4月17日會舉行抽籤，以決定處理申請的先後次序，署方會以書面個別通知每位申請人其抽籤序號，亦會把結果上載至運輸署網頁。

增加「師傅牌」牌照基數一事，過去引來不同業界聲音。有教車師傅團體支持增加配額，但批評有關發牌數量不足，引起僧多粥少的問題；另亦有工會反對增加配額，認為會令原來師傅收入失去保障。