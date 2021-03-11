海關檢不安全木製玩具　或致兒童窒息

香港海關今日(11日)提醒市民留意1款不安全木製玩具，測試結果顯示，該玩具的小部件有脫落情況，如兒童吞下，會有引致窒息的潛在危險，建議家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具。

海關人員早前從不同地區的零售商選購12款兒童玩具作安全測試，結果發現1款木製玩具的細小組件有脫落情況。其後採取行動，搜查涉案的連鎖零售商，並發出禁制通知書禁止繼續出售該款玩具。海關亦到全港各區進行巡查，暫未再發現有店舖出售該款玩具。

海關建議家長購買玩具時，應注意標籤所示的合適使用年齡建議，並留意玩具上的小配件是否容易脫落，以免兒童吞下引致窒息；並應檢查玩具的結構，如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙等。

根據《玩具及兒童產品安全條例》，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。如市民有懷疑不安全玩具或兒童產品的資料，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過電郵（crimereport@customs.gov.hk）舉報。