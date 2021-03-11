打砸塗污旺角站　內地漢判囚8個月

內地男子上月在港鐵旺角站大肆破壞，打爛閘機，玻璃和螢幕，兼塗鴉多幅牆身，寫上支持中國共產黨的字句。他被捕後聲稱是出於對美國的仇恨才破壞港鐵。案件今（11日）在西九龍法院再提訊，被告承認一項刑毀罪，控方表示被告造成港鐵損失逾11萬元，但考慮他無力償還，故不申請賠償。裁判官指出本案的破壞程度嚴重，對市民生活造成影響，被告亦無法賠償，最終判罰他即時監禁8個月。

案情顯示，2021年2月5日早上6時，有港鐵職員在旺角地鐵站大堂內，看見本案33歲被告李鐵軍用滅火器砸爛站內設施，又用筆在牆上寫上「中共萬歲」等字。事件造成港鐵有3部閘機、28幅牆身、2個螢幕顯示器和4塊玻璃被損壞，共值逾11萬元。

辯方求情指，被告在內地任職公務員，大專程度學歷，月入約4000元，父母已經退休。他在香港身無分文，露宿過活，而事發後知道用錯誤方法去表達意見，並承諾不會重犯。裁判官考慮唯一求情因素是被告能主動認罪，判罰他囚8個月。

此外，被告今天亦被加控一項在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港罪，指他在2021年2月5日非法入境香港。被告就該罪暫毋須答辯，案件准押後至6月10日再訊，等待處理其酷刑申請。