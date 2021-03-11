相思灣村僭建碼頭拖近5個月　地署還原工程料今完成

西貢相思灣村「神秘丁屋」業主黃子洋，涉在其經營的水上活動店前僭建私人碼頭一事被東網踢爆後，碼頭一直被鐵絲網圍封，惟黃懶理指控繼續經營水上活動店，事件拖近5個月後，地政總署昨日（10日）才派員在僭建碼頭進行還原工程，今日(11日)再有工人到場清走石屎，預計今日內可完工。

昨日圍封碼頭近5個月的鐵絲網被捲起，一輛挖泥車下午開始工作，兩名外判工人於僭建碼頭以挖泥車鑿開石屎，工人約4時半收工，挖掘範圍以膠帶圍封。直至今早，工人操作挖泥車逐少將石屎鑿開，並將之搬到一輛貨車的車斗上，有工人透露整個還原工程會於今日內完成。

至於在水上活動店前的行人路，早前已有人將石屎路挖起並鋪上泥土及以草皮覆蓋，該店今則沒有營業。地政總署發言人日前確認水上活動店前的政府土地，已根據《土地（雜項條文）條例》張貼通知飭令佔用人於限期前停止佔用，昨日開展還原工程，如有足夠證據確認佔用人身份，該署會作出檢控。

規劃署發言人回覆，水上活動店前的行人路範圍屬於「海岸保護區」地帶內，該署於1月已向上址的1宗違例填土工程發出恢復原狀通知書，要求有關土地擁有人於4月26日或以前，移走鋪設在該處的混凝土及在有關土地上種草，該署會按既定程序繼續跟進。