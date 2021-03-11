港府倡囚3年以上罪行　警毋須手令可索電話卡資料

港府今年1月提出就電話智能卡實名登記制度的立法建議，並由1月30日至3月20日進行公眾諮詢。商務及經濟發展局及保安局日前提交文件指，按現行機制，執法部門可向法庭申請手令再要求電訊商提供登記紀錄，但部分罪案如引爆土製炸彈、綁架、販運毒品及走私等，因需迅速行動才能調查或防止罪案發生。局方建議將「嚴重罪案」界定是最高刑罰多過100萬港元罰款、或監禁多於3年的罪行，容許執法部門在1名不低於警司職級人員授權下，要求電訊商緊急提供電話卡登記紀錄。

港府本月提交予立法會資訊科技及廣播事務委員會的文件解釋「迫切或緊急的情況」，除了包括最高刑罰多過100萬港元罰款、或監禁多於3年的罪行之外，一些已經、正在或即將發生的罪案亦包含在內。局方又指，若有迫切需要以此調查或防止該宗罪案，或因申請手令而導致的延誤或會引致證據遭到遺失或受損，又或因其他原因令有關申請並不合理可行，同時亦包含在「迫切或緊急的情況」之內。

執業大律師陸偉雄表示，根據局方界定「迫切或緊急的情況」，所涵蓋的範圍太廣泛，亦代表符合有關情況的門檻很低，「如果門檻是3年以上罪行，所能啟動到的罪行種類就多，變相警方好多罪行不再需要手令，只要內部允許就能進行相關調查」。他指出，以往申請法庭手令才能獲得電訊商資料的做法，目的就是由法庭具權威的獨立機構負責監察，以制衡權力避免濫用，「如按建議所指由警隊內部守則作把關，可能會出現濫用情況，因此需要在新例上找到制衡的方式」。陸建議，有關調查權力應推出試驗階段，以了解有否濫用或令人不信服的情況，避免公眾就此提出質疑。

局方表示，自開展公眾諮詢以來，港府與不同相關持份者共進行超過20次會面和討論，當中包括主要政黨、提供電話卡服務的電訊商，及電訊業界組織等；而持份者大致支持和認同政府有需要實施登記制度。